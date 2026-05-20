В аэропорту Дубая задержали пассажирку с двумя медвежатами в чемодане
В аэропорту Дубая задержали пассажирку, прилетевшую в ОАЭ с двумя живыми медвежатами в чемодане. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.
При сканировании багажа таможенники заметили на сканерах очертания двух небольших скелетов. После вскрытия чемодана они обнаружили внутри двух медвежат редкого вида.
Животных поместили в корзину, после чего на место вызвали ветеринара, однако специалист констатировал их смерть. Причиной, предположительно, стало длительное воздействие низких температур в грузовом отсеке самолета.
Туристка утверждала, что не знала о содержимом багажа и лишь согласилась перевезти чемодан за денежное вознаграждение. Ей предъявили обвинение в незаконной перевозке редких животных.
