В Польше два поезда едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера

RMF24: диспетчер направил два поезда по одному пути навстречу друг другу
Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Два железнодорожных состава чуть не столкнулись, следуя по одному пути из-за ошибки диспетчера в Польше. Как пишет портал RMF24, трагедии удалось избежать, поезда остановились буквально в километре друг от друга.



На участке между Краковом и Варшавой нарушено движение. Спецкомиссия выясняет все детали произошедшего.

Накануне в пятницу, 11 июля, стало известно о столкновении поезда и иномарки на ж/д переезде в Кузбассе. Журналисты «Сiбдепо» написали, что, предварительно, водитель BMW выехал на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел у станции «Анжерская», сообщили в региональной прокуратуре.

Никита Кротов

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