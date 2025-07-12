В Польше два поезда едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера

12 июля 2025, 16:53

RMF24: диспетчер направил два поезда по одному пути навстречу друг другу

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Два железнодорожных состава чуть не столкнулись, следуя по одному пути из-за ошибки диспетчера в Польше. Как пишет портал RMF24, трагедии удалось избежать, поезда остановились буквально в километре друг от друга.