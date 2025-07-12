В Польше два поезда едва не столкнулись из-за ошибки диспетчера
RMF24: диспетчер направил два поезда по одному пути навстречу друг другу
Два железнодорожных состава чуть не столкнулись, следуя по одному пути из-за ошибки диспетчера в Польше. Как пишет портал RMF24, трагедии удалось избежать, поезда остановились буквально в километре друг от друга.
На участке между Краковом и Варшавой нарушено движение. Спецкомиссия выясняет все детали произошедшего.
Накануне в пятницу, 11 июля, стало известно о столкновении поезда и иномарки на ж/д переезде в Кузбассе. Журналисты «Сiбдепо» написали, что, предварительно, водитель BMW выехал на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел у станции «Анжерская», сообщили в региональной прокуратуре.
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