Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В аэропорту Казани введены временные ограничения полётов

В аэропорту Казани введены временные ограничения полётов

12 октября 2024, 10:01
Фото: istockphoto/Chalabala

Фото: istockphoto/Chalabala

Аэропорт в Казани с утра 12 октября временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены с 8:40 утра.


Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко. В сообщении указано, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В предыдущий раз временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Казани вводились 3 октября. В пресс-службе главы Татарстана отмечали, что в регионе выстроена работа на случай угроз атак беспилотников.

Читайте также:

В аэропорту Внуково ограничили прием и выпуск самолетов

В работе аэропорта в Казани ввели временные ограничения

В двух аэропортах под Мурманском ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки дронов
#работа
#приём
#ограничения
#меры
#сотрудники
#аэропорт
#казань
Бойцы отряда «БАРС-Курск» задержали в Рыльске похитителя оружия ВС РФ
12 октября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/istockphoto

Бойцы из отряда «БАРС-Курск» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержали в Рыльске подозреваемого в хищении оружия и военного снаряжения со склада Вооружённых сил РФ. Об этом рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что это произошло в ходе мобильного патрулирования, осуществляемого бойцами подразделения совместно с сотрудниками Рыльского управления МВД. По словам губернатора, задержать подозреваемого помогли командир отделения с позывным Внучек и стрелок с позывным Добрый.

Смирнов подчеркнул, что бойцы «БАРС-Курска» во время операции по задержанию похитителя продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность. Губернатор отметил, что это первый подобный опыт работы участников добровольческого подразделения.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв вручил награды бойцам подразделений БАРС

В Курской области создадут добровольческий отряд для поддержания правопорядка

Бывший вице-мэр Брянска подписал контракт с МО РФ и возглавил отряд БАРС
#губернатор
#мвд
#операции
#курская область
#хищение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в ХМАО
12 октября 2024, 05:54

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Из здания были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Для них организован пункт временного размещения.

«К сожалению, пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни», — заявили в ведомстве.

На тушение пожара было направлено 25 человек и 8 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

10 октября в Москве произошел пожар в «доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме без признаков жизни были обнаружены два человека.

Читайте также:

В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло

В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве
#хмао
#мчс
#пожар
#пожарные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США арестовали напавшую на пограничника россиянку
12 октября 2024, 05:24

Фото: istockphoto/Rawf8

Власти США арестовали гражданку России за нападение на офицера пограничного патруля. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Россиянка оставила пограничнику царапины. По данным ведомства, 9 октября 43-летняя Олеся Сумина выехала из США в Канаду вместе со своими двумя детьми. Женщина намеревалась попросить убежища. Однако канадские пограничные службы отказали россиянке во въезде. Ее доставили на контрольно-пропускной пункт в Баффало, штат Нью-Йорк.

Когда они приближались к границе США, канадские пограничники сообщили американским представителям, что со Суминой «трудно справиться». Сотрудники таможенной и пограничной службы США попытались допросить россиянку, но она стала вести себя агрессивно, «схватила их за рубашки, поцарапала и впивалась в запястье и левую руку одного офицера».

Ранее малазийские полицейские задержали россиянку за создание помех движению. По данным издания, 32-летняя бездомная россиянка жила в Малайзии последние четыре года. Она въехала в страну как турист, но не смогла вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса и отсутствия денег.

Читайте также:

Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации

Главу швейной фирмы подозревают во взятке в 4 млн ради госконтракта с Минобороны
#сша
#канада
#арест
#граница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве военкомы устроили облаву на мужчин в ходе концерта группы «Океан Эльзы»
12 октября 2024, 05:10

Фото: iStock/Silent_GOS

В центре Киева военкомы устроили массовую облаву на фанатов группы «Океан Эльзы». Кадры были опубликованы в Telegram-канале информационного портала «Страна.ua».
На кадрах видно, как сотрудники военкомата Украины подходят к мужчинам с требованиям документы. Также можно увидеть, как нескольких молодых людей насильно сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. Очевидцы громко кричат: «Позор!».

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что в облаве участвовали около 100 военных командиров и сотрудников полиции. По словам парламентария, «ловят всех, сразу пакуют в бусы». Он также сообщил, что в ночь на субботу, 12 октября, будут проведены рейды по ресторанам и ночным клубам Киева.

Украинские СМИ сообщили, что облавы проходят по всей Украине. Так, стало известно о задержании мужчин в развлекательных заведениях Харькова и Днепропетровска.

Ранее газета The Times со ссылкой на анонимного сотрудника одесского ТЦК сообщила, что сотрудникам территориальных центров комплектования угрожали отправкой на фронт за невыполнение плана.

Читайте также:

В Польше призвали Украину смириться с утратой территорий

«Разделится на части»: Time о потери Украиной новых территорий в 2024 году

Зеленский продемонстрировал британскому премьеру Стармеру детали «плана победы»
#клуб
#концерт
#военком
#украина
#киев
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар
На Ивановской улице в Москве произошел пожар в жилом доме
12 октября 2024, 04:49

Фото: istock/photovs

В жилом доме на Ивановской улице на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.
На тушение пожара на 22-м этаже были направлены 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным газеты «Вечерняя Москва», на месте происшествия пострадали два человека. Пожар был ликвидирован в течение часа.

Пожарные до сих пор находятся в здании. Рядом с жилым комплексом также находится техника МЧС, работают гидранты. Жильцы уже начали возвращаться в свои квартиры.

10 октября в Москве произошел пожар в «Доме-корабле». По словам очевидцев, сильное пламя поднималось из квартиры на шестом этаже. Позднее в доме были обнаружены два человека без признаков жизни.

Читайте также:

Число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло

В СК РФ назвали причину пожара в «доме-корабле» в Москве

Тело человека обнаружили в горевшей квартире «Дома-корабля» в центре Москвы
#квартира
#москва
#пожар
#пожарные
#мчс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов рассказал о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область
12 октября 2024, 03:53

Фото: iStock/YakubovAlim

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. Заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», – заявил командир «Ахмата».

По словам Алаудинова, слухи о том, что ВСУ вошли на территорию российского региона и совершили страшные преступления, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что на украинской стороне границы с регионами, где сосредоточены Вооруженные силы республики, размещены войска Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Ранее стало известно, что в Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Апти Алаудинов, соратник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, рассказал, что российские войска активно продвигаются на курском направлении и ежедневно уничтожают противника в большом количестве.

Читайте также:

Алаудинов сообщил об освобождении 19 населенных пунктов Курской области

Прорыв ВС РФ в Курской области: подробности

Порядка полутора тысяч боевиков ВСУ окружены в курском селе Ольговка
#всу
#украина
#россия
#вс рф
#белгородская область
#апти алаудинов
#рамзан кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование дела о расстреле
12 октября 2024, 02:14

Фото: iStock/Zolnierek

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял под контроль расследование уголовного дела о нападении на автомобиль в Назрани. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
11 октября на федеральной трассе в Ингушетии был обстрелян автомобиль сотрудника Центра «Э». Сотрудников ЦПЭ обстреляли из серебристого автомобиля «Лада». Преступники скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет розыск нападавших. В Ингушетии район, где произошла перестрелка, оцеплен.

В результате атаки погибли один сотрудник полиции и двое гражданских лиц. В машине также находился заместитель директора Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По предварительной информации, он не пострадал.

Читайте также:

По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело

Двое пострадавших в ходе нападение на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице

В Ингушетии при обстреле автомобиля погибли полицейский и двое гражданских
#ингушетия
#нападение
#ск рф
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело
СК РФ по Ингушетии завел дело после нападения на авто сотрудников Центра «Э»
12 октября 2024, 01:51

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. По данным информационного агентства ТАСС, в результате инцидента погибли три человека, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.
Дело касается двух статей: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и часть 1 статьи. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших», – подчеркнули в ведомстве.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

Читайте также:

Двое пострадавших в ходе нападение на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице

В Ингушетии при обстреле автомобиля погибли полицейский и двое гражданских

Обнаружена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков
#ск рф
#уголовное дело
#нападение
#ингушетия
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Двое пострадавших в ходе нападение на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице
Двое пострадавших в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии скончались в больнице
12 октября 2024, 01:15

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Два человека скончались в больнице после того, как на въезде в Магас было совершено нападение на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб республики.
По данным собеседника агентства, реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут. Сам Хамхоев не пострадал и в момент нападения вышел из машины.

«Погибший первым сотрудник ППС находился на переднем сидении», – сказал собеседник агентства.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

Читайте также:

В Ингушетии при обстреле автомобиля погибли полицейский и двое гражданских

Обнаружена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков

Стали известны детали нападения в Ингушетии
#полиция
#ингушетия
#больница
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате