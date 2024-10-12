В аэропорту Казани введены временные ограничения полётов

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. По данным информационного агентства ТАСС, в результате инцидента погибли три человека, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.