В аэропорту Казани введены временные ограничения полётов

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Аэропорт в Казани с утра 12 октября временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения введены с 8:40 утра.
Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артём Кореняко. В сообщении указано, что ограничения введены в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Подчёркивается, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
В предыдущий раз временные ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту Казани вводились 3 октября. В пресс-службе главы Татарстана отмечали, что в регионе выстроена работа на случай угроз атак беспилотников.
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Александр Бойцов