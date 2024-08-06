По делу об обрушении пятиэтажки на Урале задержали мастера и двоих слесарей

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Следователи задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс» по делу об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом информирует URA.RU, ссылаясь на источник.
По данным издания, в ближайшее слесарям-газовикам предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Обрушение части жилого дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной считается взрыв бытового газа. В результате ЧП скончались 10 человек, еще 16 оказались травмированы. 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях.
Ранее сообщалось, что в Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Обрушение части жилого дома в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной считается взрыв бытового газа. В результате ЧП скончались 10 человек, еще 16 оказались травмированы. 5 пострадавших находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях.
Ранее сообщалось, что в Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак