В Дальнереченске прорвало дамбу

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В районе микрорайона Мясокомбинат города Дальнереченск прорвало дамбу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства по делам ГО и ЧС региона.
Сообщается, что поток воды слабый. Пострадавших нет. В ведомстве рассказали, что в настоящее время проводятся спасательные работы. Для ликвидации последствий привлечены следующие силы и средства: 22 человека, 5 плавсредств, 7 единиц техники. Других сведений о произошедшем нет. Подробности и последствия уточняются.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Местным жителям предоставлена возможность временно разместиться в школе №2, расположенной по адресу улица Ленина, 33.
В городе Дальнереченск наблюдается активное развитие паводка. Уровень воды на местных водоемах продолжает расти, почва становится переувлажненной. Ожидаются подтопления низинных территорий, участков дорог и сельскохозяйственных угодий.
Ранее сообщалось, что деревянный дом с женщиной и детьми унесло при прорыве дамбы под Челябинском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сейчас на месте работают оперативные службы. Местным жителям предоставлена возможность временно разместиться в школе №2, расположенной по адресу улица Ленина, 33.
В городе Дальнереченск наблюдается активное развитие паводка. Уровень воды на местных водоемах продолжает расти, почва становится переувлажненной. Ожидаются подтопления низинных территорий, участков дорог и сельскохозяйственных угодий.
Ранее сообщалось, что деревянный дом с женщиной и детьми унесло при прорыве дамбы под Челябинском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова