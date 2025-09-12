В аэропорту Красноярска гостей бизнес-зала кормят испорченными продуктами
В аэропорту Красноярска гостей бизнес-зала кормят гнилыми и плесневелыми овощами, а также зеленью с тлей и насекомыми. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, уже на кухню яйца приходят гнилыми, сосиски и купаты — без этикеток, крупы пахнут болотом. Из-за испорченных продуктов по кухне бегают тараканы.
Обо всем рассказали сотрудники аэропорта. По их словам, они обращались к администрации воздушной гавани и рассказывали обо всем, но начальство их игнорировало. Просрочку выкидывали только после жалоб гостей.
Администрация аэропорта заявила о строгом контроле на кухне. Там отметили, что готовы ко всем необходимым проверкам.
