В Саратове суд отправил санитаров рехаба в тюрьму за убийство постояльца

Саратовский областной суд вынес приговор 11 фигурантам дела о гибели постояльца рехаба. Об этом сообщает «Лента.ру».



Происшествие случилось в сентябре 2023 года. Как оказалось, директору и одному из сотрудников рехаба не понравилось поведение постояльца. Чтобы проучить его, они и другие пациенты на реабилитации три дня избивали мужчину, обливали его холодной водой и лишали еды. Потом фигуранты завернули погибшего в ковер и вынесли в холодное помещение.

Шестерых подозреваемых приговорили к колонии. Их сроки разнятся от двух до 17 лет. Остальные пять фигурантов получили ограничение свободы на год.

