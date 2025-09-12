«Полиция не приехала»: В Петербурге мигрант избил пенсионерку-следователя
В петербургском городе Красное Село произошёл конфликт между местной жительницей пенсионного возраста и приезжим. По информации Telegram-канала «Русская община Zov», пенсионерка ранее работала следователем.
По словам женщины, сначала она повздорила с супругой мигранта. Затем сам иностранец набросился на неё, повалил на землю и избил. Пенсионерка зафиксировала побои и обратилась в полицию.
Однако правоохранители не приняли никаких мер по её заявлению. Позже к её квартире пришел другой приезжий и стал требовать открыть дверь. Он обвинил женщину в том, что она порезала шины на велосипеде его ребёнка. Хозяйка не открыла и вызвала полицию. Но, по её словам, оперативная группа на вызов не прибыла.
Ранее в Петербурге прошли массовые обыски по делу о легализации мигрантов.
