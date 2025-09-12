Адвокат обжаловал арест сына экс-лидера диаспоры в Свердловской области
Адвокат Мутвалы Шыхлински подал апелляционную жалобу на решение о продлении срока ареста для его подзащитного. Мутвалы является сыном бывшего лидера азербайджанской диаспоры в Свердловской области.
Как сообщил осведомленный источник URA.RU, жалобу в суд адвокат направил 11 сентября. Дата её рассмотрения в облсуде ещё не назначена.
Известно, что Шыхлински-младшего задержали 15 июля. Следственный комитет утверждает, что 1 июля он сдавал назад на автомобиле во время задержания его отца и сбил сотрудника спецназа. Тот ударился головой и получил травму.
Сначала против Мутвалы Шыхлински возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Позже обвинение изменили на часть 2 этой же статьи. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. На суде при избрании меры пресечения Мутвалы говорил, что сожалеет о случившемся и не хотел причинять вред силовику. Однако свою вину он отрицает.
