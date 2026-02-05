В аэропорту Мадрида задержали воров с 2,5 миллионами долларов
В аэропорту Мадрида задержали двух мужчин, которые украли рюкзак у пуэрториканского певца Zion (участника дуэта Zion & Lennox). Об этом сообщает газета El Mundo.
По информации издания, в рюкзаке находились наличные и личные вещи общей стоимостью около 2,5 миллионов долларов. Инцидент произошёл 2 февраля: артист сидел в кафе и ждал посадку, когда двое злоумышленников подошли, выхватили рюкзак и попытались скрыться.
Кражу заметили двое полицейских в штатском, которые патрулировали терминал. Подозреваемых быстро задержали — ими оказались гражданин Алжира и подданный Марокко. Похищенное вернули владельцу.
