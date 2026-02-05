В Петербурге суд отправил Афину Симеонидис на психиатрическую экспертизу
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении учителя Афины Симеонидис на судебную экспертизу в психиатрический стационар. Напомним, что девушку обвиняют в совращении мальчиков 2013 года рождения.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, заседание прошло в закрытом режиме. Суд постановил направить Симеонидис в стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Напомним, что девушку обвиняют в совращении двух учеников 2013 года рождения. При этом сама учительница утверждает, что ее оговорили из-за обиды.
