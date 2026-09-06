В аэропорту Майами грузовой самолёт загорелся после выката за полосу
В аэропорту Майами в США произошла авария с участием грузового самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным сведениям, Boeing 767, который выполнял рейс для компании Amazon, потерпел крушение в непосредственной близости от воздушной гавани. После касания взлётно-посадочной полосы борт не удержался в её пределах, выкатился за ограждение и загорелся.
Пламя быстро охватило часть фюзеляжа, густой чёрный дым сейчас поднимается над местом аварии, и его хорошо видно из разных районов города. Федеральное управление гражданской авиации США оперативно ввело временный запрет на вылеты из аэропорта. Прибывающие рейсы пока принимают соседние аэродромы.
Отмечается, что этот лайнер следовал из Пуэрто-Рико. Точные причины произошедшего и количество пострадавших на текущий момент остаются неизвестными, спасательные службы продолжают работать на месте.
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