В аэропорту Новосибирска таможенники нашли в багаже пассажирки голову крокодила

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Российская туристка вернулась домой с популярного тайского острова Пхукет. В качестве сувенира она прихватила с собой голову крокодила, найденную у неё в багаже таможенниками в аэропорту Новосибирска.
Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Высушенную голову рептилии в чемодане пассажирки удалось увидеть с помощью рентгена, установленного в «зелёном» коридоре. Женщина рассказала, что купила голову в одной из тайских сувенирных лавок и не знала, что её необходимо вносить в декларацию.
Проведённая экспертиза показала, что в багаже туристки была настоящая голова крокодила, причём относящегося к виду, который подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Возбуждено два административных дела о несоблюдении таможенных правил и ограничений. Россиянке грозит штраф и возможная конфискация товара.
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Проведённая экспертиза показала, что в багаже туристки была настоящая голова крокодила, причём относящегося к виду, который подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
Возбуждено два административных дела о несоблюдении таможенных правил и ограничений. Россиянке грозит штраф и возможная конфискация товара.
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Александр Бойцов