В аэропорту Петербурга пассажиров массово высаживают с самолетов

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиров массово высаживают с самолетов. Этим поделился telegram-канал «Mash на Мойке».
«В Пулково пассажиров массово высаживают из самолётов прямо сейчас — задержаны минимум 11 рейсов», — говорится в сообщении.
Подписчики канала рассказывают об огромных очередях из аэропорта. О причинах пока неизвестно. В издании указывают, что от сотни людей на борту потребовали выйти из самолетов перед самым взлетом без объяснения причины.
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Иван Мусатов