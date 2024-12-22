Поезда Люблинско-Дмитровской линии московского метро курсируют в штатном режиме

Дальнобойщик-россиянин обнаружен убитым на севере Ирана в провинции Гилян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии в Тегеране. Там уточнили, что на теле убитого зафиксированы огнестрельные ранения. Также известно, что он уроженец Республики Дагестан.