Поезда Люблинско-Дмитровской линии московского метро курсируют в штатном режиме

Фото: istockphoto/hank5
Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена введено в график, проинформировали в пресс-службе столичного дептранса.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике», — гласит сообщение.Ранее стало известно, что интервалы увеличились на южном участке ветки из-за человека на путях.
Перед этим сообщалось, что члены экипажа с пассажиром самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, поделились подробностями выживания в горах. Они рассказали, что растягивали еду на ближайшие двое суток, а спали в специально выкопанной яме под самолетным крылом.
В настоящий момент следователи разбираются в причинах произошедшего, возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
Школьная учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве
Mash на Мойке: тело экс-невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер нашли в Петербурге
Никита Кротов