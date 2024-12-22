В массовом ДТП с пожарной машиной и автобусом в Москве пострадали 17 человек

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В результате массового ДТП в Москве пострадало 17 человек. Об этом поделились «Известия» со ссылкой на источник.
«Число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной на юго-востоке Москвы увеличилось до 17, в том числе пострадал ребенок», — говорится в сообщении.
В медицинские учреждения было госпитализировано 15 человек. Среди них есть ребенок и два сотрудника МЧС. Двое пострадавших получили амбулаторное лечение.
Массовое ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве случилось 22 декабря вечером. Как оказалось, на перекрестке улиц Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель пожарной машины проехал на красный свет и врезался в автобус и еще три автомобиля, которые ждали зеленый сигнал светофора.
Место аварии оцеплено. Рядом с автобусом лежат несколько крупных деревьев, снесенных при столкновении.
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Иван Мусатов