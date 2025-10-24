Подмосковная семья пыталась вынести из супермаркета продукты на десятки тысяч рублей

24 октября 2025, 13:11

В Одинцове задержали семью, пытавшуюся украсть продукты на 20 тысяч рублей

Фото: iStock/AndreyPopov

В Одинцове семья пыталась вынести из супермаркета продукты на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИАМО в своём Telegram-канале.