Подмосковная семья пыталась вынести из супермаркета продукты на десятки тысяч рублей
В Одинцове семья пыталась вынести из супермаркета продукты на сумму более 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИАМО в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на кассе муж, жена и их взрослая дочь оплатили лишь часть товаров по низкой цене, чтобы создать видимость обычной покупки. Однако сработала тревожная кнопка, и на место прибыл экипаж Росгвардии, который задержал семейный «подряд».
Выяснилось, что родители с дочерью пытались вынести из магазина мясо, рыбу, масло и крупы.
Накануне сообщалось о задержании охранника магазина в Ленинском городском округе, который во время смены воровал продукты из торгового зала.
