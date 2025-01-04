Дрозденко: в Ленинградской области уничтожен беспилотник

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В Ленинградской области средства ПВО уничтожили беспилотник. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
«В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник уничтожен», — говорится в сообщении.
Дрозденко отметил, что в результате происшествия разрушений и пострадавших нет. Беспилотник был обнаружен в районе Лужской губы Финского залива.
Напомним, что в ночь на 4 января была ограничена работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Приостановление рейсов действовало чуть больше часа.
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