В Аэропорту Пулково в Петербурге введён план «Ковёр»

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введён режим «Ковёр». Это означает временное ограничение на приём и выпуск самолётов.
Как сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), данная мера была введена в 06:55 по московскому времени. Официальный представитель ведомства Артем Кореняко также добавил, что ранее ночью подобные ограничения вводились в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения в работе воздушной гавани города на Волге были сняты ещё ночью. В Пулково план «Ковёр» отменили в 08:15 по Москве. В период действия особого режима на запасной аэродром были направлены четыре самолета, совершавших рейсы в Северную столицу.
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Александр Бойцов