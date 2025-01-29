В Казани закрыли аэропорт на фоне объявленной опасности атаки БПЛА

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В аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом пишут в Mash.
«План «Ковер» ввели в аэропорту Казани в 1:30 из-за угрозы атаки беспилотников», — сообщает telegram-канал.
На данный момент аэропорт закрыт на вылет и прилет самолетов. Уже задерживаются по шесть рейсов на вылет и прилет.
Напомним, что ранее МЧС объявили в регионе опасность атаки БПЛА.
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Иван Мусатов