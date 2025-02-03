В аэропортах нескольких городов России ввели ограничения полетов с планом «Ковёр»

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Аэропорты сразу нескольких городов России столкнулись с временными ограничениями на прием и отправку самолетов. Росавиация сообщила, что мера касалась гражданских воздушных судов и была введена в целях обеспечения безопасности. Ограничения затронули аэропорты Астрахани, Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Они были введены около четырех часов утра.
Позже ведомство объявило о поэтапной отмене ограничений.
Сначала ограничения были сняты в аэропорту Саратова в 05:00 по московскому времени, затем в Астрахани.
Информация о статусе других аэропортов уточняется.
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Сначала ограничения были сняты в аэропорту Саратова в 05:00 по московскому времени, затем в Астрахани.
Информация о статусе других аэропортов уточняется.
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Мария Моисеева