Водитель «Газели» переехал подростка на велосипеде в Амурской области

05 июля 2025, 05:39

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Амурской области юный велосипедист погиб в результате столкновения с автомобилем «Газель NEXT». Трагедия произошла поздно ночью 4 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.





По предварительным данным, водитель «Газели» сбил подростка, который ехал на велосипеде. Мальчик скончался на месте ДТП.



Фото: Госавтоинспекция Амурской области @gibdd28

«Предварительно установлено, что около 22:30 на 35-м километре автодороги «Подъезд к Благовещенску» водитель автомобиля «ГАЗель NEXT», 1988 года рождения, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, юношу 2011 года рождения», — передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Амурской области».