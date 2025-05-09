В аэропорту Саратова объявлен план «Ковёр»

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План «Ковёр» ввели в аэропорту Саратова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в авиагавани не принимают и не отправляют самолёты.
За текущую неделю план «Ковёр» был объявлен в разных российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА, в том числе в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Внуково (Москва).
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Анастасия Чубина