ВСУ атаковали Саратовскую область дронами «Бобёр» с более 100 кг взрывчатки

Фото: iStock/aapsky
ВСУ атаковали Саратовскую область 8 января беспилотниками «Бобёр», способными пролететь расстояние до тысячи километров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что накануне украинские войска атаковали Саратов и Энгельс в помощью беспилотников «Бобёр», каждый из которых нёс на себе порядка 10 килограммов взрывчатых компонентов. Средствами ПВО над российским регионом было сбито 11 таких дронов.
В результате осуществлённой атаки началось возгорание на промышленном предприятии.
В последнее время командование ВСУ выбирает в качестве целей для обстрела спиртовые заводы на территории России. На оборонных предприятиях спирт используется при создании патронов. Также киевские власти приказывают атаковать топливные объекты и военные базы.
Читайте также:
Сенатор Карасин: Атака на Энгельс — военно-политические судороги режима
Губернатор Бусаргин: Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе
Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
В результате осуществлённой атаки началось возгорание на промышленном предприятии.
В последнее время командование ВСУ выбирает в качестве целей для обстрела спиртовые заводы на территории России. На оборонных предприятиях спирт используется при создании патронов. Также киевские власти приказывают атаковать топливные объекты и военные базы.
Читайте также:
Сенатор Карасин: Атака на Энгельс — военно-политические судороги режима
Губернатор Бусаргин: Два сотрудника МЧС погибли при ликвидации пожара в Энгельсе
Аэропорт Саратова возобновил работу в штатном режиме после атаки БПЛА
Анастасия Чинкова