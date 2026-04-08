В Москве приезжий запугал фармацевта кирпичом и забрал всю выручку из аптеки
Приезжий из Владимирской области прибыл в Москву и задумал ограбить аптеку. Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», для этого он выбрал небольшое помещение на улице Судакова.
Мужчина решил, что для такого дела не стоит брать пистолет или нож. Вместо этого злоумышленник отыскал кусок кирпича.
Этого, по его мнению, хватило бы для запугивания сотрудницы. Фармацевт увидела кирпич в руках незнакомца и сильно испугалась. Женщина немедленно отдала нападавшему всю наличную выручку из кассы.
Преступник забрал деньги и попытался скрыться. Однако финал этой истории наступил быстро. Полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его. Правоохранители доставили мужчину в отдел и провели допрос. Теперь задержанному предстоит ответить за содеянное.
