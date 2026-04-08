В Челябинске семейная пара избила и ограбила таксиста
В Челябинске сожители напали на таксиста во время поездки и ограбили его. Об этом сообщает портал «Новости Магнитогорска».
Конфликт произошёл в Курчатовском районе. Водитель такси вёз мужчину и женщину. Во время поездки между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.
Пассажиры избили шофёра, а затем забрали у него мобильный телефон, деньги и ключи от машины. Сумма ущерба составила около 17 тысяч рублей. Таксист обратился в полицию. Сотрудники ППС и оперативники задержали нападавших по горячим следам.
Злоумышленниками оказались сожители — 32-летний ранее судимый мужчина и 39-летняя женщина. Правоохранители изъяли похищенное имущество и вернули владельцу. Следователи возбудили уголовное дело по факту грабежа.
