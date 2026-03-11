В аэропорту Сочи пресекли контрабанду украшений Cartier и Rolex на 7 млн рублей

11 марта 2026, 10:56

Видео: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Федеральной таможенной службы России совместно с Сочинской таможней пресекли контрабанду ювелирных изделий известных брендов на сумму около семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.