В аэропорту Сочи пресекли контрабанду украшений Cartier и Rolex на 7 млн рублей
Видео: пресс-служба ФТС России
Сотрудники Федеральной таможенной службы России совместно с Сочинской таможней пресекли контрабанду ювелирных изделий известных брендов на сумму около семи миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Во время оперативно-разыскных мероприятий в аэропорту Сочи таможенники остановили пассажирку, прибывшую рейсом из Стамбула. Женщина проходила через «зелёный» коридор.
При досмотре у неё обнаружили незадекларированные часы Rolex, а также кольцо и серьги Cartier, которые она надела на себя. Экспертиза показала, что изделия являются оригинальными и изготовлены из золотого сплава 750-й пробы. Кольцо и серьги украшены бриллиантами.
Ювелирные изделия изъяли. В отношении пассажирки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы либо штраф до одного миллиона рублей.
