Врача из Новокузнецка оштрафовали за сообщение о геноциде русских в Таджикистане
Суд в Новокузнецке оштрафовал врача-пульмонолога местного противотуберкулёзного диспансера за комментарий в соцсетях о событиях в Таджикистан в 1990-е годы. Об этом сообщают «Осторожно, новости».
По информации издания, сотрудники центра по противодействию экстремизму Центра «Э» МВД России обнаружили комментарии врача Елены П. в Telegram. В них женщина писала о притеснении русских в Таджикистане в 1990-е годы и использовала оскорбительные выражения.
В отношении неё составили административный протокол по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды). В суде женщина признала вину и пояснила, что писала комментарий о событиях определённого исторического периода. Позднее она удалила публикацию. Суд признал её виновной и назначил административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
