Врача из Новокузнецка оштрафовали за сообщение о геноциде русских в Таджикистане

11 марта 2026, 10:21

Фото: iStock/megaflopp

Суд в Новокузнецке оштрафовал врача-пульмонолога местного противотуберкулёзного диспансера за комментарий в соцсетях о событиях в Таджикистан в 1990-е годы. Об этом сообщают «Осторожно, новости».