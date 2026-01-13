В аэропорту Тенерифе мужчина пытался попасть на борт самолета с трупом супруги
В одном из аэропортов Европы задержали пожилого мужчину, который пытался вылететь рейсом с телом своей супруги. Об этом сообщает издание The Sun.
Инцидент произошёл в аэропорту острова Тенерифе в Испании. 80-летний пассажир проходил зону досмотра, перевозя женщину в инвалидной коляске. Сотрудники аэропорта решили помочь паре и обратили внимание на состояние пассажирки. При осмотре выяснилось, что женщина не подаёт признаков жизни, а температура её тела была аномально низкой.
На место вызвали медиков и полицию. Врачи констатировали смерть женщины. Сам мужчина заявил, что его супруга скончалась якобы из-за проблем и задержек в аэропорту.
Пассажира задержали для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, устанавливая причины смерти и детали случившегося.
