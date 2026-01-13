Россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики
На Пхукете полиция обнаружила незаконную «клинику», которую организовали три россиянина. Об этом пишет The Phuket News.
Поводом для проверки стала жалоба от туристов. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что двое мужчин и одна женщина продавали виды грибов, запрещённые в качестве наркотиков.
Организаторы представляли свой бизнес как «альтернативный» метод борьбы со стрессом. Они заявляли, что являются экспертами по «духовному» лечению от стресса. Группа действовала под названием «Грибной храм».
В арендованном доме полиция изъяла 140 пакетов с грибами. Общий вес составил 10 килограммов. Стражи порядка задержали двух мужчин на месте, женщине удалось скрыться. Задержанным уже предъявили обвинения. Вещественные доказательства передали следователям для дальнейшего изучения. Полиция продолжает расследование.
