Россияне открыли «Грибной храм» в Таиланде и продавали иностранцам наркотики

13 января 2026, 16:42

В Таиланде граждан РФ арестовали за продажу грибов иностранным туристам

Фото: Istock/Yarphoto

На Пхукете полиция обнаружила незаконную «клинику», которую организовали три россиянина. Об этом пишет The Phuket News.