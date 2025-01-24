В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и вылет самолётов

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В аэропорту Уфы введён в действие план «Ковёр». Это означает временные ограничения на приём и вылет самолётов.
Об этом в телеграм-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко. За два часа до этого временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены также в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова. Пилоты и сотрудники наземных служб воздушных гаваней делают всё возможное для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
В Татарстане, Самарской и Саратовской областях была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. О времени отмены ограничений в работе аэропортов будет сообщено дополнительно.
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Александр Бойцов