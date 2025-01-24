МЧС: в Татарстане и Самарской области угроза атаки БПЛА

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В Татарстане и Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА на фоне налета дронов на Саратовскую область. Об этом сообщают региональные службы МЧС.
Угроза была объявлена на фоне атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Также налету подвергся брянский завод Кремний.
Помимо этого в ночь на 24 января ВСУ атаковали Курск, Москву и Рязань. В первом обломки БПЛА повредили линию электропередач, из-за чего некоторые улицы города остались без света. В Москве ограничили работу аэропортов, а в Рязани случился пожар в районе местного НПЗ.
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Иван Мусатов