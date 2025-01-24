Работа аэропортов остановлена в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове

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В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова была временно приостановлена работа. Об этом рассказали в Росавиации.
Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной введения временных ограничений на полеты является обеспечение безопасности перелетов гражданских самолетов. В связи с этим аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова приостановили свою работу.
Напомним, что в ночь на 24 января была объявлена угроза атаки БПЛА в Татарстане и Самарской области. Также дроны ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Помимо этого налеты беспилотников подверглись Москва, Курск и Рязань. В столице также ограничили работу аэропортов. В Курске была повреждена линия электропередач, из-за чего некоторые улицы города остались без света, а в Рязани возник пожар в частном доме от падения обломков БПЛА.
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Иван Мусатов