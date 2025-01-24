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Работа аэропортов остановлена в Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре и Саратове

Фото: iStock/rebius

Фото: iStock/rebius

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова была временно приостановлена работа. Об этом рассказали в Росавиации.


Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной введения временных ограничений на полеты является обеспечение безопасности перелетов гражданских самолетов. В связи с этим аэропорты Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова приостановили свою работу.

Напомним, что в ночь на 24 января была объявлена угроза атаки БПЛА в Татарстане и Самарской области. Также дроны ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Помимо этого налеты беспилотников подверглись Москва, Курск и Рязань. В столице также ограничили работу аэропортов. В Курске была повреждена линия электропередач, из-за чего некоторые улицы города остались без света, а в Рязани возник пожар в частном доме от падения обломков БПЛА.

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Слюсарь: за ночь в Ростовской области сбили семь беспилотников
24 января 2025, 06:43

Фото: iStock/sommersby

В Ростовской области в ночь на 24 января было сбито семь беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Силы ПВО уничтожили дроны в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах области.

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Трамп: Зеленский отказался от мира и захотел продолжения конфликта на Украине
24 января 2025, 06:21

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. Об этом пишут РИА Новости.
«Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — дал ответ Трамп на вопрос о возможностях остановки боевых действий.

Президент США призвал к остановке конфликта и отметил, что Украина оказалась из-за него опустошена. При этом Трамп добавил, Владимир Зеленский не должен был допускать начала сво и сам он не ангел.

Ранее «Радио 1» писало, что депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский назвал Владимира Зеленского неадекватным и потребовал отстранить его от власти по причине психического здоровья. По его словам, у Зеленского наблюдаются признаки нервного срыва.

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Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине
24 января 2025, 06:07

Фото: iStock/shironosov

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в нелегальной трансплантации органов на Украине. Об этом она сообщила «Известиям».
«Дело в том, что это не только факты, которые свидетельствуют о том, что на Украине, в частности, на местах и в местах проведения боев и нахождения военнослужащих ВСУ и их вооруженных батальонов, нацбатальонов находили тела и останки людей с явными признаками того, что были вырезаны органы», — поделилась Захарова.

По ее словам, режим Владимира Зеленского в срочном порядке принял ряд законопроектов, которые облегчили процедуру проведения таких мероприятий. Западные страны воспользовались этим и начали заниматься на Украине черной трансплантации. При этом под эгидой здравоохранения были развернуты лаборатории Пентагона, а страна стала превращаться в полигон для экспериментов с биолабораторией и черной трансплантологией.

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МЧС: в Татарстане и Самарской области угроза атаки БПЛА
24 января 2025, 04:35

Фото: iStock/NatureNow

В Татарстане и Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА на фоне налета дронов на Саратовскую область. Об этом сообщают региональные службы МЧС.
Угроза была объявлена на фоне атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Также налету подвергся брянский завод Кремний.

Помимо этого в ночь на 24 января ВСУ атаковали Курск, Москву и Рязань. В первом обломки БПЛА повредили линию электропередач, из-за чего некоторые улицы города остались без света. В Москве ограничили работу аэропортов, а в Рязани случился пожар в районе местного НПЗ.

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Mash: дроны ВСУ атаковали завод Кремний в Брянске и НПЗ в Энгельсе
24 января 2025, 04:24

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники совершили атаку на завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области. Об этом пишет Mash.
«Дроны ВСУ пытаются атаковать завод Кремний в Брянске и нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе Саратовской области», — сообщают в telegram-канале.

Как отмечают в издании, жители Энгельса слышали не менее семи взрывов над городом. При этом в Брянске обломки беспилотника упали возле НПЗ. По предварительным данным, ВСУ использовали дроны типа «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобер».



Также в ночь на 24 января украинские беспилотники атаковали Рязань, Москву и Курск. В первом городе БПЛА пытались совершить налет на местный нефтезавод. В столице ограничили работу аэропортов. В Курске повреждены линии электропередач, из-за чего часть улиц осталась без света.

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В Ровенской области подтвердили подрыв поезда с грузом для ВСУ
24 января 2025, 03:08

Фото: iStock/designbydx

В Ровенской области был подорван поезд, перевозящий груз для украинской армии. Данный факт подтвердил глава местной региональной администрации Александр Коваль в своем telegram-канале.
Чрезвычайную ситуацию политик подтвердил без подробностей. В частности он лишь сообщил о внештатной ситуации на одном из объектов железной дороги. Инцидент случился в Дубенском районе в ночь на 22 января. Пострадавших в результате происшествия нет.

При этом в соцсетях пишут о причастности к подрыву пророссийского сопротивления. Из-за взрыва с рельсов сошло 10 вагонов. Происшествие случилось возле населенного пункта Судобичи.

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В Москве приостановили работу аэропорта Внуково на фоне атаки БПЛА
24 января 2025, 02:53

Фото: iStock/Neil Bussey

В Москве с 01:32 была приостановлена работа аэропорта Внуково на фоне атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Напомним, что ранее была временно приостановлена работа столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Ограничения ввели на фоне атаки украинских беспилотников на Москву. Средства ПВО сбили дроны в городском округе Коломна, в Раменском городском округе, в городском округе Подольск и в Троицком административном округе Москвы.

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Мэр Куцак: несколько улиц Курска остались без света после атаки дронов ВСУ
24 января 2025, 02:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Несколько улиц Курска оказались обесточены в результате атаки беспилотников ВСУ. Об этом рассказал мэр города Игорь Куцак в своем telegram-канале.
«В результате падения обломков украинского БПЛА на одной из улиц повреждены электропровода», — написал Куцак.

Обесточенным оказался район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков. После завершения работ экстренных служб бригады приступят к ремонту электропровода. Утром комиссия даст оценку повреждений.

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Дубинский: Зеленского нужно отстранить от власти из-за его неадекватности
24 января 2025, 02:19

Фото: iStock/al_la

По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Владимира Зеленского нужно отстранить от власти по причине его неадекватности. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — написал в своем telegram-канале Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Свое заявление депутат сделал на фоне выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там глава киевского режима обвинил западных партнеров в обмане о вступлении Украины в НАТО.

Как отметил Дубинский, высказывания Зеленского связаны с его постепенным ухудшением психического здоровья. Также сейчас у него можно наблюдать признаки нервного срыва.

«У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», — добавил депутат.

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