БПЛА ВСУ атаковали Ленинградскую область

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Противовоздушная оборона сбила два беспилотника в Ленинградской области в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его словам, при вражеской атаке никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте падения обломков сбитых беспилотников работают экстренные службы.
Минувшей ночью Украина предприняла одну из самых массированных атак беспилотниками по России. По данным Минобороны РФ, всего противовоздушная оборона сбила 121 дрон в Москве и Московской области, а также в Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской и Липецкой областях и над Крымом.
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Элина Позднякова