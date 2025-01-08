В аэропорту Владикавказа пассажирка сама себя сдала в багаж

Фото: istockphoto/NeoPhoto
В аэропорту Владикавказа женщина случайно уехала в багажное отделение. Это произошло из-за того, что она по рассеянности встала на движущуюся ленту для чемоданов вместо пассажирского эскалатора.
Необычный случай произошёл, как и многие другие чудеса, в новогодние праздники, сообщает телеграм-канал SHOT. Ошарашенные пассажиры, ставшие свидетелями того, как женщина невозмутимо едет на движущейся ленте в сторону багажного отсека, из-за удивления, видимо, просто не успели сказать ей об ошибке.
Грузчики в воздушной гавани, конечно, изрядно удивились, когда вместо привычных чемоданов, рюкзаков и баулов к ним на транспортёре выехала не менее удивлённая женщина. Рассеянной пассажирке помогли найти верный путь в зал ожидания.
Читайте также:
Экстренную посадку самолёта в Шарм-эш-Шейхе вызвала неисправность двигателя
У самолета, который летел из Москвы треснуло лобовое стекло в небе
Пассажирам загоревшегося в Анталье самолета выдали багаж через восемь часов
Александр Бойцов