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В аэропорту Владикавказа пассажирка сама себя сдала в багаж

В аэропорту Владикавказа уехала в багажное отделение, перепутав транспортёры
Фото: istockphoto/NeoPhoto

Фото: istockphoto/NeoPhoto

В аэропорту Владикавказа женщина случайно уехала в багажное отделение. Это произошло из-за того, что она по рассеянности встала на движущуюся ленту для чемоданов вместо пассажирского эскалатора.


Необычный случай произошёл, как и многие другие чудеса, в новогодние праздники, сообщает телеграм-канал SHOT. Ошарашенные пассажиры, ставшие свидетелями того, как женщина невозмутимо едет на движущейся ленте в сторону багажного отсека, из-за удивления, видимо, просто не успели сказать ей об ошибке.

Грузчики в воздушной гавани, конечно, изрядно удивились, когда вместо привычных чемоданов, рюкзаков и баулов к ним на транспортёре выехала не менее удивлённая женщина. Рассеянной пассажирке помогли найти верный путь в зал ожидания.

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#пассажиры
#женщина
#праздники
#аэропорт
В Индии 17 человек пострадали после нападения на толпу разъярённого слона
08 января 2025, 17:44

Фото: istockphoto/Cathy Rose

В индийском штате Керала разъярённый слон напал на толпу посетителей фестиваля. В результате различные травмы получили 17 человек.
Инцидент произошёл во время ежегодного фестиваля около мечети в районе Малаппурам, сообщает телеканал NDTV. В празднике принимали участие пять слонов, украшенных цветами и золотыми пластинами внезапно одно из животных начало волноваться. Затем слон набросился на людей. Одного из гостей слон схватил хоботом за ногу и отбросил далеко в сторону.

Погонщики более двух часов пытались успокоить агрессивное животное. В конце концов его удалось заковать в цепи. В результате пострадали 17 человек, состояние одного из них оценивается как критическое. Основные травмы люди получили из-за возникшей паники и давки. Что именно вызвало агрессию со стороны слона, пока не установлено.

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ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Кузбассе.
08 января 2025, 14:06

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Кемеровской области произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Новокузнецк – Междуреченск в районе населённого пункта Мыски.
О происшествии сообщают пользователи социальных сетей, ставшие свидетелями случившегося, сообщает «Сiбдепо» По их информации, из-за скользкой дороги произошло столкновение сразу четырех автомобилей. На месте ДТП работают представители ГИБДД и МЧС. Движение по автотрассе перекрыто в обе стороны, пострадавших нет, сообщают очевидцы.

Правоохранители опрашивают очевидцев с целью установления причин аварии, обстоятельств и подробностей происшедшего. Представители экстренных служб производят необходимые работы, чтобы освободить проезжую часть и сделать возможным проезд по шоссе.

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#аварии
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Стало известно, кому на самом деле предназначалась взрывчатка в Кишинёве
Политолог Перенджиев: взрывчатка в Кишинёве планировалась для теракта
08 января 2025, 13:29

Фото: iStock/alexrvan

Взрывное устройство, обнаруженное в аэропорту Кишинёва, могло использоваться для осуществления теракта в воздушной гавани. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.
Специалист в беседе с NEWS.ru исключил возможности, при которой устройство предназначалось Грузии. Он призвал не рассматривать этот вариант как стопроцентный.

Перенджиев указал на то, что взрывчатка была найдена именно в Кишинёве, и задался вопросом, зачем через Молдавию отправлять устройство в Грузию. В результате он пришёл к выводу, что она могла использоваться для осуществления теракта именно в кишинёвском аэропорту.

Также эксперт отметил, что при таком раскладе событий руководство Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду могло сразу обвинить в произошедшем своих политических противников внутри государства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинёва была обнаружены взрывчатка, замаскированная под игрушечную машинку. Её отправили с территории Украины и, как предполагалось, в Грузию.

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#молдавия
#кишинёв
#аэропорт
#грузия
#украина
#взрывчатка
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В Стамбуле пропала 23-летняя россиянка
08 января 2025, 13:09

Фото: istockphoto/9parusnikov

23-летняя туристка из Нальчика пропала в Стамбуле. Её поиски в Турции продолжаются уже больше недели.
Брат девушки рассказал Mash, что последний раз Лаура была замечена в день своего рождения, 30 декабря, в российском консульстве. Туда она обратилась по причине потери документов. Там ей якобы сказали, чтобы она ожидала депортации. Спустя несколько часов родные узнали, что Лауру не стали задерживать и отпустили, так как ее время пребывания в Турции в качестве туриста еще не было исчерпано.

С 30 декабря Лаура перестала выходить на связь с семьей. Ее брат уже прибыл в Стамбул, он написал заявление в полицию о пропаже человека и сам предпринимает все возможные действия для поисков сестры.

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#заявление
#турция
#туристы
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В Перми возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в пекарне
08 января 2025, 12:02

Фото: istockphoto/eternalcreative

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг. Причиной стало появление данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне.
Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба краевого управления СК РФ. Ранее региональный Роспотребнадзор распространил информацию, что с 30 декабря в Перми зарегистрирован ряд случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие связывали недомогание с употреблением готовой продукции сети пекарен «Хлебница». По предварительным данным, анализы выявили у заболевших возбудитель сальмонеллёза.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время следователи произведут осмотр торговых точек, допросят руководство и сотрудников пекарен, а также потерпевших, точное число которых ещё устанавливается.

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#уголовное следователи
#ук
#ск рф
#заболевания
#пермский край
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На Сахалине объявлено экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин
08 января 2025, 11:26

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

Экстренное предупреждение в связи с продолжающимся циклоном объявлено на четверг, 9 января, в восьми муниципалитетах на юге Сахалинской области. Главное управление МЧС по региону объявило о высокой опасности схода снежных лавин.
В своём телеграм-канале сотрудники ведомства призывают жителей Смирныховского, Макаровского, Томаринского, Углегорского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов города Южно-Сахалинска без крайней необходимости не покидать пределы населённых пунктов.

В четверг, 9 января, в южной част острова ожидаются сильный снегопад и метель, видимость будет составлять всего 500 метров и менее. Порывы ветра будут достигать от 22 до 27 метров в секунду. На побережье порывы ветра будут до 28 метров в секунду. Ситуация в регионе в связи с метеоусловиями и опасностью схода лавин находится на особом контроле ГУ МСЧ по Сахалинской области.

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#снегопад
#метель
#сотрудники
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Сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии
08 января 2025, 11:10

Фото: istockphoto/Wonchalerm Rungswang

30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.
Сам миллиардер и владелец компании OpenAI состоит в официальном браке с мужчиной и всё отрицает, пишет телеграм-канал SHOT. В заявлении Энн указано, что Сэм издевался над ней и манипулировал ею ещё в конце 90-х - начале 2000-х годов, когда они вместе росли в Миссури. По её словам, предполагаемое насилие началось, когда ей было три года, а последний случай будто бы произошёл, когда брат был уже взрослым, а она — несовершеннолетней.

39-летний бизнесмен уже опубликовал заявление, в котором назвал все обвинения «совершенно безосновательными, ложными и причиняющими огромную боль всей нашей семье».

Сэм Альтман — предприниматель и инвестор из Кремниевой долины. Он стал известен во всём мире благодаря успеху чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, который производится его компанией OpenAI. В прошлом году Альтман официально женился на своём бойфренде — программисте Оливере Малхерине.

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#насилие
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#заявление
#чат
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Pulsmedia: Обнаруженная в Кишинёве посылка со взрывчаткой отправлена с Украины
08 января 2025, 10:09

Фото: istockphoto/andsem

В Международном аэропорту Кишинева при обработке почтовых отправлений выявили и обезвредили взрывоопасный предмет. Взрывное устройство в игрушечном автомобиле было обнаружено в одной из посылок, отправленной с Украины.
Об этом сообщила радиостанция Pulsmedia со ссылкой на собственные источники. После обнаружения подозрительного предмета на место были вызваны взрывотехники, которые обезвредили опасную игрушку. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.

По имеющейся информации посылка с Украины была предназначена для доставки адресату в Грузии. Правоохранительные органы Молдавии приступили к расследованию с целью установления отправителя и получателя почтового отправления с взрывным устройством в форме детской игрушки.

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#посылка
#игрушки
#молдавия
#украина
#аэропорт
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Американского военного заподозрили в изнасиловании
В Японии американского военного заподозрили в изнасиловании женщины из Окинавы
08 января 2025, 10:06

Фото: istockphoto/dangutsu

Очередной военнослужащий США, дислоцированный в Японии, подозревается в совершении сексуального насилия в отношении жительницы префектуры Окинава, где расположено большинство американских военных баз. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что в ноябре 2024 года морпех, имя которого пока не разглашается, напал на незнакомую девушку и причинил ей телесные повреждения. После инцидента японка обратилась в правоохранительные органы. В среду стало известно, что материалы дела были переданы в прокуратуру.

С февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошло несколько инцидентов сексуального характера с участием американских военных, о которых стало известно только в конце июня 2024 года. Администрация префектуры не была уведомлена о происшествиях, что вызвало критику со стороны губернатора Дэнни Тамаки. Центральные власти объяснили это необходимостью защиты персональных данных. В результате инцидентов была пересмотрена процедура информационного обмена между правительством, полицией и префектурой. Администрация теперь будет оперативно информироваться.

Окинава принимает 74% всех американских баз в Японии, несмотря на то, что занимает лишь 0,6% ее территории.

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#сша
#военные
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