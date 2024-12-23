У самолета, который летел из Москвы треснуло лобовое стекло в небе

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У воздушного судна российской авиакомпании с пассажирами на борту треснуло лобовое стекло во время полёта, сообщил Телеграм-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Красноярск Boeing 737-800 22 в воскресенье, 22 декабря. По информации источника, экипаж доложил о растрескивании лобового стекла и решил следовать в аэропорт назначения.
Подчёркивалось, что посадка прошла удачно, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в аэропорту «Пулково» был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности. В связи с проверками были зафиксированы задержки некоторых рейсов. В 23:45 все проверки завершились, и аэропорт возобновил нормальную работу. Меры были предприняты для обеспечения безопасности всех пассажиров и экипажей.
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Подчёркивалось, что посадка прошла удачно, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в аэропорту «Пулково» был проведен повторный досмотр пассажиров и воздушных судов на 11 рейсах в связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности. В связи с проверками были зафиксированы задержки некоторых рейсов. В 23:45 все проверки завершились, и аэропорт возобновил нормальную работу. Меры были предприняты для обеспечения безопасности всех пассажиров и экипажей.
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Ольга Енгалычева