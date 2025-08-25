В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения из соображений безопасности

25 августа 2025, 13:12

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Владикавказа ввели временные ограничения на осуществление полетов для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.





Сообщение о введении ограничений появилось в 13:04 по московскому времени. Отмечается, что аэропорт ограничил прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.





«Аэропорт Владикавказ (Беслан). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.