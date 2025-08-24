Рейс Москва-Петропавловск-Камчатский совершил посадку в Нижневартовске
Самолёт «Аэрофлота» SU 1730, летевший из Москвы в Петропавловск‑Камчатский, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.
В пресс‑службе авиакомпании уточнили, что посадка потребовалась из‑за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров — его передали бригаде медиков. По данным справочной, после дозаправки судно продолжит полёт и отправится по расписанию в 23:30 (21:30 мск).
Ранее сообщалось, что в Подмосковье приземлился самолет с 146 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена.
24 августа при посредничестве ОАЭ Москва и Киев обменялись по формуле «146 на 146». Кроме того, в Россию вернулись восемь жителей Курской области, которых с февраля удерживали в Сумской области. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев вновь «отбирал» пленных и добавил, что «обменный фонд» Украины практически исчерпан.
