Борт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ сел в Московской области

24 августа 2025, 21:53

Борт с вернувшимися из плена 146 бойцами ВС РФ сел в Московской области

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

В подмосковном аэропорту приземлился самолет с 146 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, сообщает РИА Новости.