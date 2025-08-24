Борт с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ сел в Московской области
В подмосковном аэропорту приземлился самолет с 146 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, сообщает РИА Новости.
24 августа при посредничестве ОАЭ Россия и Украина провели обмен по формуле «146 на 146». Кроме того, РФ забрала домой восьмерых жителей Курской области, которых в Сумской области держали с февраля. Помощник президента Владимир Мединский заявил, что Киев вновь «отбирал» пленных и отметил, что «обменный фонд» Украины практически исчерпан.
По данным источника в силовых структурах, на этой неделе в России находятся около 6 тыс. военнопленных из числа украинских военнослужащих; их содержат в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, некоторые — с весны 2022 года.
На Украине в статусе пленных находятся примерно 1 тыс. россиян.
