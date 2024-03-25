В Щёлкове задержали мужчину с 18 свёртками с наркотиками

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Мужчину, подозреваемого в распространении наркотических средств, задержали в Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Мужчина обратил на себя внимание экипажа росгвардейцев, патрулирующих территорию, подозрительной реакцией на служебный автомобиль: заметив машину, он начал сильно нервничать и попытался убежать в лес», — говорится в сообщении.Подозрительного прохожего задержали и отвезли в полицию. Полицейские выяснила, что задержанный — 30-летний житель города Ивантеевка. В его кармане было обнаружено 18 свёртков с веществом тёмного цвета. Экспертиза показала, что это гашиш. Общая масса наркотики составила 12,31 грамма.
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