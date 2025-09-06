В Афганистане после землетрясения спасали только мужчин, игнорируя раненых женщин

06 сентября 2025, 16:09

NYT: после землетрясения в Афганистане спасатели помогали только мужчинам

Фото: iStock/MagioreStock

После разрушительного землетрясения в Афганистане местные спасатели оказывали помощь только мужчинам и мальчикам. Об этом сообщает The New York Times.