В Афганистане после землетрясения спасали только мужчин, игнорируя раненых женщин
После разрушительного землетрясения в Афганистане местные спасатели оказывали помощь только мужчинам и мальчикам. Об этом сообщает The New York Times.
Женщины и девочки-подростки, по данным источников, нередко оставались без внимания – их не вытаскивали из-под завалов и не оказывали необходимую медицинскую помощь.
Жительница пострадавшего региона, с которой связались журналисты, рассказала, что спасатели выносили мужчин и детей, но женщин не трогали. Это, по её словам, привело к тому, что некоторые девушки и женщины погибли, не дождавшись помощи, а другие остались без лечения.
Подобная практика, как отмечается в публикации, связана с жёсткими гендерными нормами, установленными в стране. Женщинам зачастую запрещено находиться на публике без сопровождения мужчин, что осложняет доступ к медицинской помощи и спасательным операциям.
На фоне борьбы с последствиями землетрясения, 5 сентября МЧС России направило в Афганистан самолёт Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи для пострадавших.
