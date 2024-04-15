В афганском Газни вышедших за хлебом россиян задержали вооружённые талибы*

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В афганском городе Газни российские туристы вечером вышли в город за хлебом. На улице их задержали представители движения «Талибан»**, вооружённые автоматами.
Об этом рассказал в своём телеграм-канале Алексей Мараховец, который вместе с друзьями находится в Афганистане в рамках авторского тура. По его словам, соотечественники дошли до единственного работающего продуктового киоска, купили всё необходимое и направились обратно в сторону отеля. У гостиницы их остановила толпа вооружённых людей.
Как рассказал Александр, талибы* проверили у них паспорта, сверили с фотографиями в своих телефонах. Общались через мальчишку с ресепшн, который, по словам россиянина, «посерел от страха». Оказалось, что выходить из отеля в тёмное время суток запрещено в целях безопасности. Российский турист отметил, что талибы* общались с ними вежливо, с улыбкой.
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* Представитель движения, признанного террористическим и запрещённого в РФ
** Движение признано террористическим и запрещено в РФ
Александр Бойцов