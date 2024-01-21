МИД поблагодарил Афганистан за помощь в поисковых работах после крушения Falcon

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию с разбившемся в Афганистане самолетом, заявила в беседе с РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с местной стороной.
Напомним, пассажирский самолет индийской авиакомпании, который летел в Москву, разбился в горах афганской провинции Бадахшан. На борту самолета находились шесть человек, среди которых были четыре члена экипажа и два пассажира. Двое граждан России находились на борту пропавшего с радаров над Афганистаном частного самолета.
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Екатерина Коршунова