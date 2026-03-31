В африканской стране нашли могилу с тремя десятками тел

В Кении на участке совета церквей найдена могила с телами взрослых и младенцев
Фото: iStock/David_Bokuchava

В городе Керичо, Кения, полицейские раскопали братскую могилу на территории Национального совета церквей страны. Об этом сообщает «Би-би-си».



Первоначально правоохранительные органы получили сведения о 13 телах, незаконно вывезенных из медицинского учреждения в соседнем регионе Нямира и захороненных в одном месте. При проведении эксгумации криминалисты обнаружили значительно большее количество останков, спрятанных в мешках. Некоторые из тел были найдены в целости, другие — расчленёнными.

На текущий момент предполагается, что в могиле было захоронено 32 человека, включая 7 взрослых, 25 новорождённых и несколько эмбрионов. По информации патологоанатомов, степень разложения тел варьируется. Происхождение останков остаётся неизвестным.

Национальный совет церквей Кении, на чьей территории нашли могилу, категорически отрицает свою причастность к тайному захоронению. Полиция задержала двух подозреваемых по этому делу: медицинского работника из Нямиры и смотрителя кладбища.

Екатерина Коршунова

