В африканской стране нашли могилу с тремя десятками тел
В городе Керичо, Кения, полицейские раскопали братскую могилу на территории Национального совета церквей страны. Об этом сообщает «Би-би-си».
Первоначально правоохранительные органы получили сведения о 13 телах, незаконно вывезенных из медицинского учреждения в соседнем регионе Нямира и захороненных в одном месте. При проведении эксгумации криминалисты обнаружили значительно большее количество останков, спрятанных в мешках. Некоторые из тел были найдены в целости, другие — расчленёнными.
На текущий момент предполагается, что в могиле было захоронено 32 человека, включая 7 взрослых, 25 новорождённых и несколько эмбрионов. По информации патологоанатомов, степень разложения тел варьируется. Происхождение останков остаётся неизвестным.
Национальный совет церквей Кении, на чьей территории нашли могилу, категорически отрицает свою причастность к тайному захоронению. Полиция задержала двух подозреваемых по этому делу: медицинского работника из Нямиры и смотрителя кладбища.
