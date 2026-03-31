Невеста устроила стрельбу на собственной свадьбе
В пакистанском городе Равалпинди невеста устроила стрельбу прямо во время собственной свадебной церемонии. Об этом пишет издание Pakistan Today.
В разгар праздника женщина неожиданно достала пистолет и начала стрелять в воздух. После сообщений о происшествии на место прибыли полицейские. Молодая пара попыталась скрыться. После короткой погони сотрудники задержали невесту. Жених сумел сбежать, его сейчас разыскивают.
У задержанной изъяли пистолет. На месте происшествия обнаружили патроны и гильзы. На допросе женщина заявила, что оружие принадлежит мужу. Ни у кого из них нет лицензии на владение пистолетом.
Ранее сообщалось, что в японском городе Фукусима 56-летняя женщина прожила три месяца в одном доме с останками своей матери.
