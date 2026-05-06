В Приамурье вынесли приговор виновным в гибели человека на производстве

06 мая 2026, 07:03

В Приамурье после гибели человека при взрыве на маслоэкстракционном заводе в Белогорске два фигуранта получили условные сроки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Амурской области.





Взрыв на складе пищевого шрота прогремел 28 января 2025 года. Трагедия унесла жизнь аппаратчика мукомольного производства 1991 года рождения. Суд признал виновными в преступлении начальника смены А.В. Гулевича и мастера выбойного отделения пищевого шрота О.В. Макагон.



Они нарушили требования промышленной безопасности опасных производственных объектов, что по неосторожности привело к смерти человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Ранее оба фигуранта не имели судимостей.





«Гулевича приговорили к трем годам, а Макагон — к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок для обоих составил три и два года соответственно», — говорится в публикации.