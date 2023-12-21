В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых и три ребенка

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В ДТП на трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД России по региону.
По информации СМИ, трагедия случилась 21 декабря на 153-м километре автодороги «Ростов-Ставрополь».
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.
В результате аварии погиб водитель легкового пассажира, а также четверо его пассажиров, трое из которых были несовершеннолетними. Пассажирка 2009 года рождения была экстренно госпитализирована с места происшествия в больницу, однако, спасти её не удалось.
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По предварительной информации, водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАН в составе полуприцепа.
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Евгения Парфентьева