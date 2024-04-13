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В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан Таджикистана в военные конфликты

В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты
13 апреля 2024, 08:41
Фото: iStock/Pict Rider

Фото: iStock/Pict Rider

Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Алма-Аты. Он вовлекал граждан стран Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.
Отмечается, что 32-летнего мужчину объявили в межгосударственный розыск в сентябре прошлого года. На данный момент преступник находится в изоляторе.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о его экстрадиции.



Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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#казахстан
#преступники
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За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов
13 апреля 2024, 07:37

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Об этом рассказал журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса.
Уточняется, что на сегодняшний день все в городе подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков. Как сообщает Сиса, из-за перелива улиц Донгузская и Уральская автомобили ГИБДД и оперативных служб направлены для эвакуации людей.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее сообщалось, что ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. В настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса.

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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#оренбургская область
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Взрыв автомобиля Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Взрыв авто экс-подполковника СБУ Прозорова определен как покушение на убийство
13 апреля 2024, 04:37

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Правоохранители квалифицировали взрыв машины бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом. Об этом заявил осведомленный источник изданию РИА Новости.
12 апреля сообщалось, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.

Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году его перевели в Киев в центральный аппарат службы безопасности, затем он служил в антитеррористическом центре спецслужбы, регулярно отправлялся в зону так называемой АТО в Донбассе в качестве командировок.

В 2018 году Прозоров переехал в РФ. Положение годы расследовал преступления киевского режима. По информации РИА Новости, в последние дни Прозоров готовил фильм-расследование, посвященное событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

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На Украине собираются судить мужчину за советские открытки
На Украине одесситу грозит уголовное преследование за советские открытки
13 апреля 2024, 01:30

Фото: istock / Akintevs

Полиция Одесской области задержала мужчину, у которого были обнаружены поздравительные открытки советского периода. Теперь одесситу грозит уголовное преследование по ст. 436-1 УК Украины о запрете коммунистической символики. Об этом информирует в своем Телеграм-канале Патрульная полиция региона.
Инцидент произошел во время патрулирования, когда инспекторов привлекло поведение мужчины, который якобы начал вести себя агрессивно и попытался скрыться при их приближении.
«Во время экологической проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — сообщает полиция.
Следователи, которые были вызваны на место происшествия, обязаны установить все обстоятельства и принять решение о возможном уголовном преследовании. До суда мужчину задержали.

Напомним, после государственного переворота 2014 года на Украине приняли закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». С того времени в государстве началась, в частности, борьба с символикой и памятниками времён СССР.

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#украина
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В результате обстрела ВСУ Запорожской области погиб ребенок
Ребёнок погиб и десятки тяжело ранены после обстрела ВСУ Запорожской области
12 апреля 2024, 23:11

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Токмака Запорожской области погиб ребёнок, десятки людей тяжело ранены. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.
«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал глава региона.
Он также добавил, что экстренные службы занимаются ликвидацией пожаров и разбирают завалы после обстрела. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажных домов.

Балицкий отметил, что угроза повторных ударов сохраняется и он продолжает находиться на связи с оперативными службами.

«Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку
12 апреля 2024, 22:55

Фото: Istockphoto / ancoay

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье предполагаемого злоумышленника, облившего едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.
«Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя посёлка Монино. Нападения произошли там же вечером 10 апреля. Сначала злоумышленник прошёл мимо женщины, развернулся, догнал её и выплеснул из ёмкости в лицо неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз была доставлена в больницу. На соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю. Она госпитализирована с химическим ожогом ноги», – уточнили в полиции.
Правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и задержали его на территории городского округа Люберцы. В ближайшее время мужчину планируют доставить в следственные органы.

Ранее сообщалось, что после двух инцидентов с неизвестной жидкостью следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

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В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов
Власти Оренбургской области прогнозируют подтопление около 1,5 тысяч домов
12 апреля 2024, 21:58

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Власти Оренбургской области прогнозируют затопление ещё порядка 1,5 тысяч домов и более 1,6 тысяч приусадебных участков. Информация появилась в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что прогноз дан на предстоящие сутки, до вечера субботы. Под угрозой затопления находятся 29 населённых пунктов области. Уровень воды в реке Урал продолжает расти.

Ранее сообщалось, что 11 апреля уровень воды в реке Урал превысил историческую отметку в 1092 сантиметра. В Оренбурге была объявлена массовая эвакуация, звучали сирены тревоги. Глава Оренбурга Сергей Салмин назвал ситуацию в городе крайне опасной.

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#урал
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Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию
Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к трём годам тюрьмы за коррупцию
12 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/Zolnierek

Экс-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга признали виновным в коррупции и приговорили к трём годам и одному месяцу тюремного заключения. Об этом сообщает NRK.
Суд норвежской провинции Бускеруд посчитал доказанными восемь пунктов обвинения. В их числе – получение в подарок часов, пользование услугами проституток, поездки на хоту в Россию, Австрию и Чехию, использование служебного автомобиля за счёт компании, которая занималась телевизионными правами IBU.

Судья отметил, что Бессеберг действовал в интересах России. Его приговор зачитывался в течение нескольких часов.

Отметим, что Бессеберг был первым президентом IBU. Он занимал этот пост с 1993 по 2018 год. В апреле прошлого года ему было выдвинуто обвинение в коррупции.

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#суд
#тюрьма
#биатлон
#коррупция
#уголовное дело
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Популярного российского блогера задержали в Ростовской области
Mash: блогера и бизнесмена Портнягина задержали в Ростовской области
12 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ростовской области задержали популярного российского блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в скором времени его привезут в Москву.

Канал пишет, что 11 апреля полиция прибыла с обысками в бизнес-клуб Club 500 и банный комплекс Siberia, которые принадлежат Портнягину. Правоохранители задержали бизнесмена и его жену, после чего доставили их в управление СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, супруги обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег. В период с 2018 по 2020 год они не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, а перевели из них 91 миллион третьим лицам. В результате налоговая служба насчитала им пени и штрафы в размере 64 миллионов рублей. Отмечается, что Портнягины возместили полную сумму ущерба по двум уголовным делам.

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#ростовская область
#задержание
#блогер
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#налоги
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Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине
Пострадавшая в ДТП с трамваем находится в Мариинской больнице Петербурга
12 апреля 2024, 20:03

Фото: iStock/Apriori1

Женщина, пострадавшая в ДТП с трамваем «Довлатов» в Санкт-Петербурге, находится в Мариинской больнице.
Как сообщает «Петербургский дневник», по предварительным данным, состояние женщины оценивается как тяжёлое. Отмечается, что она получила травму головы. Сейчас пострадавшая проходит обследование.

Авария с участием трамвая произошла в Петербурге, в ней кроме 45-летней женщины пострадали мужчины 22 и 42 лет, которые в состоянии средней тяжести были доставлены в Елизаветинскую больницу.

До этого автоэксперт Владимир Сажин высказал своё мнение по поводу предложений Минздрава по расширению состава автоаптечки, что должно способствовать более эффективному предоставлению первой помощи. Он отметил, что к такой инициативе есть много вопросов.

«Самое главное — не навредить пострадавшим, в противном случае ты попадёшь под уголовную статью, неправильно оказав первую помощь. Во время обучения водителей учат оказывать медицинскую помощь, но на это отводится всего около двадцати часов. И то, я думаю, вряд ли они смогут вспомнить те практические навыки, которые преподавали в автошколе», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее сообщалось, что на трассе в Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Причиной аварии стал внезапно выбежавший на дорогу лось.

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