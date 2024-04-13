В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан Таджикистана в военные конфликты

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Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Алма-Аты. Он вовлекал граждан стран Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.
Отмечается, что 32-летнего мужчину объявили в межгосударственный розыск в сентябре прошлого года. На данный момент преступник находится в изоляторе.
Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о его экстрадиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о его экстрадиции.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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Екатерина Коршунова