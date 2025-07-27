В Алтайском крае 14-летняя девочка утонула реке в Обь
В Алтайском крае четырнадцатилетняя девочка утонула в реке Обь. Водолазы вытащили ее тело со дна водоема. Об сообщает ГУ МЧС по региону.
По словам очевидцев, школьница находилась в компании других детей без присмотра взрослых. В какой-то момент она зашла в воду и исчезла из виду.
«Водолазами поисково-спасательного отряда краевого управления из реки Обь поднято тело девочки 2011 года рождения, поиски которой велись в районе города Камень-на-Оби», — передает телеграм-канал ведомства.В поисках пропавшей были задействованы краевые спасатели, полицейские и сотрудники Каменского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России. В настоящее время устанавливаются точные обстоятельства трагедии.