В Алтайском крае 14-летняя девочка утонула реке в Обь

27 июля 2025, 11:36

Фото: iStock/razaklatif

В Алтайском крае четырнадцатилетняя девочка утонула в реке Обь. Водолазы вытащили ее тело со дна водоема. Об сообщает ГУ МЧС по региону.





По словам очевидцев, школьница находилась в компании других детей без присмотра взрослых. В какой-то момент она зашла в воду и исчезла из виду.



«Водолазами поисково-спасательного отряда краевого управления из реки Обь поднято тело девочки 2011 года рождения, поиски которой велись в районе города Камень-на-Оби», — передает телеграм-канал ведомства.