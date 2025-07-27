Достижения.рф

Тела трех человек обнаружили в квартире в Петербурге

СК РФ: Тела супругов и их знакомого обнаружили в квартире в Петербурге
Фото: istockphoto/Dzurag

Тела супругов и их знакомого нашли в одной из квартир Петербурга. Как уточнили в пресс-службе регионального главка СКР, происшествие случилось в Московском районе накануне в субботу, 26 июля.



Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«…Обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования», — добавили в СК.
Следствие осмотрело место происшествия, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Москве голый мужчина угрожал камнем силовикам. Инцидент произошел на Академической улице города.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0